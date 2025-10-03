Un violento asalto tuvo como escenario el cajero automático de una sucursal bancaria de Rivadavia, donde un motochorro sorprendió a una mujer y le arrebató una cartera con 300 mil pesos. El hecho ocurrió a plena luz del día y el delincuente logró huir junto a un cómplice que lo aguardaba en una moto.

El episodio salió a la luz este jueves, aunque sucedió el martes pasado alrededor de las 10 de la mañana, en el cajero del Banco Galicia ubicado sobre avenida Libertador, al oeste de Hipólito Yrigoyen. Allí, una mujer de 37 años, identificada con el apellido Graciani, fue abordada por un sujeto encapuchado mientras realizaba una extracción, informaron fuentes policiales.

De acuerdo con el relato de la víctima, el atacante primero intentó sacarle el celular, pero ante su resistencia terminó forcejeando hasta arrebatarle la cartera. En cuestión de segundos escapó del lugar y se subió a una moto donde lo esperaba su cómplice. Ambos huyeron a toda velocidad hacia el oeste por la transitada avenida.

La mujer radicó la denuncia y señaló que, además de la suma de dinero, perdió documentación personal y tarjetas. La Policía trabaja para dar con los responsables, aunque por el momento no hay detenidos.