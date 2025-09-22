San Juan: desbarataron una banda narco que ingresaba droga al Penal de Chimbas

Un amplio operativo contra el narcotráfico se llevó a cabo en San Juan el pasado viernes 19 de septiembre, con procedimientos que se extendieron hasta la madrugada del sábado. En la acción intervinieron el Departamento Drogas Ilegales (D-5) y la Unidad División Operativa Federal (UDOF), bajo coordinación de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, con la asistencia del auxiliar fiscal Nicolás Ayestarán.

La investigación, que llevaba varios meses, permitió desbaratar una organización criminal que operaba dentro y fuera del Servicio Penitenciario Provincial (SPP). Según las pesquisas, internos del penal utilizaban a familiares para ingresar estupefacientes y luego los comercializaban dentro de la cárcel.

Los allanamientos fueron simultáneos en Chimbas, Rawson, Rivadavia, Sarmiento y 25 de Mayo, además del propio SPP. Como resultado, se logró la detención de cuatro mujeres y un hombre, todos vinculados con los internos investigados.

El operativo arrojó un importante secuestro de elementos:

Drogas: 200 gramos de marihuana, 34 gramos de cocaína, 30 plantas de marihuana y 189 pastillas de amplax.

Armas: dos revólveres, una pistola 9 mm y 54 proyectiles.

Dinero: $350.000 en efectivo y 46.000 pesos chilenos.

Otros elementos: 44 celulares, cuatro balanzas, dos rollos de papel aluminio y dos de papel film, documentación y anotaciones vinculadas a la causa.

Vehículos: una moto Honda 250 cc, un Peugeot 206 y un Peugeot 407.

En el allanamiento dentro del Servicio Penitenciario, además, se incautaron un celular, 50 gramos de cocaína, papelillos, anotaciones varias, dos puntas y dos facas, lo que confirma la operatoria interna de la organización.