San Juan: desbarataron una banda narco que ingresaba droga al Penal de Chimbas
Tras meses de investigación, la Policía Federal y la D-5 realizaron allanamientos simultáneos en varios departamentos y en el Servicio Penitenciario Provincial. Hubo cinco detenidos y un importante secuestro de drogas, armas, dinero y vehículos.
Un amplio operativo contra el narcotráfico se llevó a cabo en San Juan el pasado viernes 19 de septiembre, con procedimientos que se extendieron hasta la madrugada del sábado. En la acción intervinieron el Departamento Drogas Ilegales (D-5) y la Unidad División Operativa Federal (UDOF), bajo coordinación de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, con la asistencia del auxiliar fiscal Nicolás Ayestarán.
La investigación, que llevaba varios meses, permitió desbaratar una organización criminal que operaba dentro y fuera del Servicio Penitenciario Provincial (SPP). Según las pesquisas, internos del penal utilizaban a familiares para ingresar estupefacientes y luego los comercializaban dentro de la cárcel.
Los allanamientos fueron simultáneos en Chimbas, Rawson, Rivadavia, Sarmiento y 25 de Mayo, además del propio SPP. Como resultado, se logró la detención de cuatro mujeres y un hombre, todos vinculados con los internos investigados.
El operativo arrojó un importante secuestro de elementos:
- Drogas: 200 gramos de marihuana, 34 gramos de cocaína, 30 plantas de marihuana y 189 pastillas de amplax.
- Armas: dos revólveres, una pistola 9 mm y 54 proyectiles.
- Dinero: $350.000 en efectivo y 46.000 pesos chilenos.
- Otros elementos: 44 celulares, cuatro balanzas, dos rollos de papel aluminio y dos de papel film, documentación y anotaciones vinculadas a la causa.
- Vehículos: una moto Honda 250 cc, un Peugeot 206 y un Peugeot 407.
En el allanamiento dentro del Servicio Penitenciario, además, se incautaron un celular, 50 gramos de cocaína, papelillos, anotaciones varias, dos puntas y dos facas, lo que confirma la operatoria interna de la organización.