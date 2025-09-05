La Gendarmería Nacional llevó a cabo operativos en San Juan y Mendoza que culminaron con la detención de tres personas y el secuestro de más de 1,5 kilos de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y vehículos. Los procedimientos se desarrollaron en la noche del jueves 4 de septiembre, en el marco de controles preventivos sobre rutas nacionales.

El primer operativo se concretó en el Paraje San Carlos, departamento Sarmiento (San Juan), cuando efectivos del Escuadrón 66 detuvieron una camioneta proveniente de Mendoza en el kilómetro 3379 de la Ruta Nacional Nº 40. Durante la requisa, los ocupantes intentaron eludir a los uniformados arrojando un paquete con droga e incluso ofrecieron dinero para evitar el control.

La maniobra fue descubierta y, con la ayuda de un can detector de narcóticos, los gendarmes hallaron 1 kilo 58 gramos de cocaína, 6,5 gramos de marihuana, $43.120 en efectivo, tres teléfonos celulares y el vehículo en el que se trasladaban. Los tres hombres quedaron detenidos por orden de la Fiscalía Federal de San Juan, que dispuso además el secuestro de la droga y de los elementos vinculados a la causa.

El segundo procedimiento se realizó en Mendoza, donde personal de la Patrulla Fija “El Sosneado” del Escuadrón 29 “Malargüe” inspeccionó un colectivo de larga distancia. En el baño del vehículo, los uniformados detectaron una caja de bebida vegetal que contenía 248,5 gramos de cocaína. La Fiscalía Descentralizada de San Rafael ordenó el secuestro de la sustancia y las actuaciones correspondientes.

Desde la fuerza señalaron que estos operativos forman parte de los controles rutinarios de prevención en rutas nacionales, con el objetivo de frenar el transporte y la distribución de estupefacientes en la región. Las investigaciones continúan para determinar la procedencia de la droga y la posible conexión con otras redes de tráfico.