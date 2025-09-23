San Juan: gritó invocaciones satánicas e intentó suicidarse desde la terraza de un hotel

La tranquilidad del microcentro sanjuanino se vio alterada este lunes por la noche cuando un hombre de entre 30 y 40 años irrumpió en un hotel e inició una escena cargada de tensión, gritando invocaciones a Satanás desde un balcón.

El hecho sucedió minutos después de las 20 en un edificio ubicado en Entre Ríos y Rivadavia, una de las esquinas más transitadas de la ciudad. Testigos señalaron que el sujeto ingresó a la fuerza, subió las escaleras hasta el segundo piso y abrió la ventana de una de las habitaciones, desde donde comenzó a lanzar frases incoherentes y a pedir perdón por supuestos hechos ilícitos que habría cometido.

La escena generó alarma entre los transeúntes y clientes de la cafetería ubicada en la planta baja, quienes rápidamente dieron aviso al 911. En pocos minutos, varios patrulleros y personal de Emergencias Médicas arribaron al lugar.

Según fuentes policiales, el hombre manifestó intenciones de atentar contra su vida y se encontraba en un aparente estado de alteración, sin descartarse que estuviera bajo el efecto de alguna sustancia o atravesara un delirio místico. Los efectivos lograron retenerlo y los profesionales de la salud intervinieron para estabilizarlo.