Un hombre de 58 años fue detenido en Santa Lucía tras intentar sobornar a personal policial con dinero en efectivo y ladrillos de construcción para evitar un procedimiento.

El hecho ocurrió a las 12:48 en la intersección de avenida Libertador y callejón Ramírez, durante un operativo de prevención y seguridad. El conductor, identificado como Luis Oscar Zambrano, manejaba un automóvil Volkswagen sin licencia de conducir, seguro obligatorio ni cédula verde.

Al ser entrevistado por los efectivos, Zambrano ofreció el dinero que llevaba en el bolsillo y material de construcción a cambio de que no se avanzara con el procedimiento.

El ayudante fiscal Dr. Morando Martín se presentó en el lugar y ordenó el inicio del proceso de flagrancia.