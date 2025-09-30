El incendio se produjo alrededor de las 18 horas sobre calle San Juan norte, en Santa Lucía, y afectó a más de un centenar de palmeras, que se vieron consumidas por las llamas. La velocidad del viento contribuyó a que el fuego se extendiera rápidamente, alcanzando uno de los postes de tendido eléctrico, por lo que los bomberos intervinieron de inmediato para evitar cortes de energía en la zona.

Además, las llamas cruzaron el canal ubicado sobre la misma calle, llegando hasta pastizales y una vivienda, que sufrió daños en el techo. Por suerte, el incendio afectó solamente materiales y no se registraron víctimas. El canal, que llevaba bastante agua, facilitó el trabajo de bomberos y vecinos que ayudaron con baldes.

Hasta el momento, las autoridades están investigando las causas que originaron el fuego, mientras se evalúan los daños en la arboleda y en la infraestructura afectada. El rápido accionar de los bomberos permitió controlar la situación y evitar que el siniestro se propagara aún más.