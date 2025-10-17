Santa Lucía: vecinos denuncian una seguidilla de incendios intencionales

Una situación alarmante mantiene en vilo a los vecinos de Santa Lucía. Desde el pasado domingo, una seguidilla de incendios ha puesto en riesgo viviendas y propiedades privadas en la zona de calle 12 de Octubre, entre Libertador y Pellegrini. Los focos ígneos se originan dentro del predio de Obras Sanitarias, y los bomberos aseguraron que el fuego sería provocado de manera intencional.

De acuerdo con los testimonios recogidos por Diario 13, los vecinos vienen soportando humo constante y la amenaza de que las llamas se acerquen a sus casas. “Hoy el humo ingresó a los domicilios, no se podía estar dentro de nuestros propios hogares. Tenemos miedo de que se descontrole y nos alcancen las llamas”, expresó Macarena Purriños, una vecina de la zona.

Este jueves, la situación se tornó aún más crítica. Pasadas las 16:30, el fuego no solo consumió pastizales secos, sino también árboles húmedos a escasos 20 metros de las viviendas. “Nosotros creemos que es intencional, nunca pasó algo así desde que vivimos acá. Los bomberos nos dijeron que era algo intencional porque está ocurriendo de manera consecutiva”, agregó Purriños.

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Santa Lucía, el agente Santiago Sánchez confirmó la sospecha: “Por la forma y los lugares en donde se prende creemos que es intencional. Hemos recurrido al lugar más de cinco veces en la última semana”.

El predio de Obras Sanitarias presenta condiciones que favorecen la propagación del fuego. En el lugar se acumuló una gran cantidad de hojas secas y basura debido a los fuertes vientos, lo que dificulta las tareas de control. “Hoy el incendio se descontroló por el viento y se trasladó hacia el descampado aledaño”, explicó Sánchez.

Por el momento, no hay personas identificadas como responsables, aunque las autoridades ya trabajan para dar con el autor o los autores de los incendios. Mientras tanto, los vecinos piden una intervención urgente para evitar una tragedia mayor.