Ramos Zárate, se encontraba cerruchando ramas de un árbol a unos tres metros de altura, cuando la escalera en la que estaba subido cedió. Esto provocó que cayera con fuerza al suelo.

Según dio a conocer Albardón Noticias, el sujeto cayó con tal fuerza que llegó a perder el conocimiento durante unos minutos. Fueron los vecinos quienes acudieron a asistirlo, mientras aguardaban la llegada del personal de salud.

Tras la llegada de la ambulancia, el hombre fue llevado al Hospital José Giordano, donde fue atendido. Según informaron, solamente tenía algunos raspones y, tras unas horas de observación, recibió el alta médica.