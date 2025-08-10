Durante la madrugada de este domingo se produjo un vuelco en una calle de Jáchal, producto de este siniestro Carlos Esteban Monárdez, un joven policía, murió en el lugar.

De acuerdo a las primeras informaciones, el siniestro ocurrió pasadas las 4.30 en la zona de calle Eugenio Flores y calle Honda, en la localidad de Villa Mercedes.

Se cree que, en un momento dado, Monárdez perdió el control de su auto y terminó totalmente volcado a metros de una gran acequía que hay en el lugar.

El policía quedó atrapado en el interior del auto y se cree que murió de manera casi instantánea en el lugar del siniestro, antes de recibir atención médica. Algunas horas después de la tragedia, se supo que este efectivo estaba de franco y se desconoce por qué circulaba por allí.

Algunas horas después de esta tragedia, las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias y mensajes de dolor por la perdida de este efectivo policías que es recordado con afecto y respeto.