Durante la tarde de este lunes circularon diferentes versiones sobre una gresca y hasta un tiroteo en la zona de la Villa Hipódromo. Finalmente, las autoridades explicaron qué fue lo que pasó en este lugar y explicaron a que se debieron los disparos.

Todo comenzó durante la siesta de este lunes en inmediaciones de la Villa Hipódromo, más específicamente en la zona del Lote 32 y la Villa 17 de Agosto, donde testigos aseguraron que hubo un enfrentamiento.

En entrevista con Canal 13 de San Juan, el ayudante fiscal Rodrigo Lafont explicó que los efectivos del Comando Sur estaban realizando tareas de prevención y seguridad y que en la recorrida se encontraron con un hombre que iba conduciendo una moto que circulaba sin chapa patente.

Los efectivos le pidieron al motociclista que frenara, pero este hombre se mostró enojado y se negó a una revisión, por eso “los policías tuvieron que reducirlo”, aseguró el ayudante fiscal.

Lafont reconoció que la zona en la que ocurrió este incidente “es complicada” y agregó que la gente de la zona comenzó a arrojar piedras contra las movilidades policiales. El saldo de este enfrentamiento fue de dos patrulleros dañados y tres efectivos heridos.

En medio de la lluvia de piedras, los policías lograron detener al hombre sospechoso. El fiscal informó que se trata de un hombre mayor de edad que tiene antecedentes penales.

Tras el enfrentamiento, comenzó a circular en las redes un video en el que se muestra una fuerte discusión entre los policías que formaron parte del operativo y los vecinos de la zona.