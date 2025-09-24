En la madrugada de este martes, una joven ingresó al Hospital Marcial Quiroga con severas quemaduras producto de un incendio en la localidad de La Chimbera, en 25 de Mayo. Este miércoles se conoció un nuevo parte médico de Danisa Abeiro de 24 años.

La joven se encuentra en terapia intensiva con un 27% de la superficie corporal quemada, de tipo AB y B. Las quemaduras se presentan en su torso, brazos y glúteos. Según pudo acceder Canal 13 San Juan, se constató un compromiso severo de la vía aérea por fibrobroncoscopia, un procedimiento que se realiza para evaluar cómo se encuentran las vías respiratorias.

Por último, Abeiro se encuentra bajo soporte ventilatorio, con requerimiento de fármacos vasoactivos y control evolutivo diario.