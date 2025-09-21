Durante la tarde de este sábado signado por el fuerte viento Zonda, se conoció la noticia de la muerte de un ciclista que falleció tras una caída. En las primeras horas posteriores a la tragedia se desconocía la identidad del fallecido, pero luego las autoridades informaron que la persona que murió se llamaba Sergio Osvaldo Cattaneo.

La identidad del fallecido fue confirmada por fuentes judiciales que informaron que los familiares de Cattaneo ya reconocieron su cuerpo en la sede de la Morgue Judicial, por lo que ya era posible informar los datos de la víctima.

De acuerdo a las primeras informaciones que lograron recabar los investigadores, Cattaneo habría estado circulando en su bicicleta azul por la zona de la Ruta 60, en inmediaciones del dique de Ullum.

Se cree que el ciclista venía circulando hasta que una ráfaga de viento Zonda habría hecho que el deportista cayera de costado y diera con su cráneo directamente contra una estructura de cemento que había en la ruta. Fue tan fuerte el golpe que Cattaneo falleció de forma inmediata.

Poco después de la tragedia, llegaron al lugar los efectivos policiales, peritos y autoridades judiciales. Cuando intentaron identificar al fallecido se encontraron con que el hombre no llevaba ninguna identificación.

Las autoridades comenzaron entonces con una investigación para determinar la identidad del fallecido. Finalmente, tras algunas horas, los familiares de Cattaneo reconocieron el cuerpo del hombre y comenzaron a últimas los detalles legales para poder cumplir con las exequias del fallecido.