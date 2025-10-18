Se conoció la identidad del joven asesinado a tiros en Chimbas

Algunas horas después del crimen de un joven que murió tras recibir disparos en Chimbas, se supo que el fallecido se llamaba Matías Emiliano Díaz, vivía en la zona de la villa San Francisco.

De acuerdo al relato de la gente de la zona, el joven tenía entre 25 y 26 años y le decían “Colo”. Se supo que este joven vivía junto a su madre en la villa San Patricio y que hasta hace poco estuvo cumpliendo una condena en el Servicio Penitenciario.

De acuerdo al relato de la gente que estaba en la zona, cuando vieron que el joven Matías había sido atacado, los mismos vecinos del lugar fueron a avisarle a la madre del muchacho que había muerto de manera instantánea tras recibir el ataque de su asesino.

De acuerdo a las primeras informaciones, Matías estaba circulando por la zona de calle Formosa, entre América y Colón, cuando fue interceptado por un joven en moto.

Se cree que los dos hombres comenzaron a discutir, hasta que el motociclista sacó un arma de entre sus ropas y comenzó a disparar. Fueron al menos dos disparos, uno de los tiros impactó de lleno contra la pierna de la víctima y el otro ingreso en una zona vital y el joven terminó falleciendo.

El motociclista que mató a este hombre emprendió la huida de inmediato. Si bien no hay nada confirmado por fuentes oficiales, la gente de la zona aseguró que el atacante sería un hombre joven de apellido Lucero y el crimen habría sido por un ajuste de cuentas.

Interviene en este hecho, efectivos de la Comisaría 26 y la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Iván Grassi.