Se cruzó de carril y provocó un grave choque en Rawson

Durante la tarde del pasado sábado 27 de septiembre se produjo un peligroso siniestro vial en la provincia de San Juan. El hecho tuvo lugar en el departamento Rawson, cuando dos motocicletas colisionaron de manera frontal. Uno de los conductores perdió el conocimiento.

Según informaron desde el Sistema de Flagrancia, el episodio ocurrió alrededor de las 18:30 de esa jornada. En ese momento, Darío Sosa, de 29 años, conducía una moto de la marca Blitz y avanzaba de oeste a este por Boulevard Sarmiento.

El siniestro se produjo cuando el joven llegó a unos 150 metros de la intersección con la calle San Miguel. En ese instante, por motivos que todavía se desconocen una Brava 110 cc que conducía Santiago Navarro de este a oeste, se cruzó de carril y ocasionó un choque frontal.

Por la violencia del impacto, ambos conductores recibieron un fuerte golpe contra el asfalto y quedaron tendidos en el suelo. Especialistas de Emergencias Médicas llegaron al lugar y comprobaron que Navarro quedó inconsciente, mientras que Sosa manifestaba importantes dolores corporales. Por el momento, las autoridades no han informado el diagnóstico de ninguno de los dos.