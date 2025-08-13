Durante la tarde del pasado martes 12 de agosto se vivieron momentos de tensión en un sector de Jáchal. Esto se debe a que se desató un incendio en una zona de pasturas, por lo que se necesitó de la intervención de bomberos.

El episodio se dio en la zona sur del mencionado departamento. Justo en ese momento estaba soplando el viento Zonda en ese lugar, lo que colaboró a que las llamas se propagaran con mayor facilidad sobre la vegetación.

Ante esta situación los testigos llamaron a Emergencias, permitiendo que el móvil N°1 y el N°3 de los Bomberos Voluntarios de Jáchal se trasladaran hasta ese lugar. Luego de un intenso trabajo, estos especialistas pudieron controlar el fuego.

Por fortuna esta situación no pasó a mayores, ya que no hubo personas heridas o casas en zonas aledañas que se vieran afectadas. Solamente se incineraron algunos sectores de las pasturas.