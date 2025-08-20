Se estaba equipando para el mate en casa ajena, pero lo descubrieron

Un joven de 19 años, identificado como Nahuel Agustín Riveros, fue aprehendido por la policía de la Comisaría 17° luego de que intentara sustraer objetos de una vivienda en Chimbas. El hecho, caratulado como hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa, ocurrió en la calle Remedios de Escalada, en la Villa Paula.

La denuncia fue realizada por una mujer de apellido Nievas. Al llegar al lugar, el personal policial encontró a Riveros escondido debajo de una mesa de madera. En su poder tenía una pava eléctrica y una caja de termo, presuntamente de la propiedad de la damnificada.

El caso quedó a cargo de la UFI Flagrancia, con la intervención del ayudante fiscal Alejandro Solera, quien continuará con la investigación.

Amenaza de bomba

Una nueva amenaza de bomba se vivió en la provincia de San Juan, durante este miércoles 20 de agosto. Nuevamente el edificio señalado fue el Centro Cívico, el cual fue evacuado rápidamente de forma preventiva.

La llamada al 911 se produjo unos minutos antes de las 13:00, en donde una persona alertó sobre la supuesta colocación de un elemento explosivo dentro del establecimiento.

Como indica el protocolo, al lugar llegó personal de la División Explosivos de la Policía de San Juan. En ese sentido, en cuestión de minutos, el Centro Cívico fue evacuado para que el personal pueda hacer su trabajo adecuadamente.

Cabe recordar que el antecedente más reciente que vivió la provincia de un hecho de similares características, fue el 1 de agosto. En ese momento Juan Carlos Salem llamó asegurando que había colocado una bomba en el Aldo Cantoni para que no se diera el show. Finalmente se descubrió que todo era un engaño y el casó quedó en manos de la Justicia.