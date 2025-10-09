En las últimas horas se concretó un importante operativo policial en el departamento Rawson. Esto se debe a que se produjo un enfrentamiento entre personas que portaban armas de fuego en plena vía pública.

Todo ocurrió en el interior de la Villa Hipódromo cuando, según el testimonio que le dieron vecinos a policías, un sujeto apodado como “El Achurero” se enfrentó en la vereda de una casa con otro conocido como “Sprinfing”.

Estos dos sujetos portaban armas de fuego, por lo que empezaron a dispararse en la vía pública. Ante esta situación llegó al lugar personal de la División Comando Sur, los uniformados se encontraron con una gresca vecinal que pudieron controlar. Por el momento no se han informado detenciones.

Cabe destacar que la propietaria de la vivienda donde se produjo todo es una mujer de 42 años, quien manifestó que tienen conflicto con vecinos desde hace años. Ahora uno de ellos habría ido a molestarlos, lo que desencadenó en una discusión seguida de una persecución y disparos. Finalmente esta mujer terminó entregando voluntariamente una pistola 9 milímetros y un revólver calibre 22.