Efectivos de la Sección Comunal N° 1 de Santa Lucía detuvieron a un hombre que había sustraído una bicicleta en plena vía pública. El hecho ocurrió en las últimas horas y fue advertido gracias a la colaboración de un transeúnte que alertó a la Policía sobre la maniobra delictiva.

De acuerdo con el parte oficial, el sospechoso intentó escapar al notar la presencia policial. En su huida arrojó la bicicleta, una rodado 29 de color blanco, pero fue alcanzado y reducido por los efectivos en las inmediaciones.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron varios elementos que el detenido tenía en su poder: un teléfono celular Samsung Galaxy A54, un chaleco refractario, una gorra, un gato mecánico y una mochila. Todos los objetos quedaron bajo resguardo mientras se avanza en la investigación.

El aprehendido fue identificado como Mauricio Andrés Herrera, de 32 años, quien quedó alojado en la Comisaría 5ª. Por disposición de la UFI de Flagrancia, quedó vinculado a una causa por hurto simple y violación de domicilio, en el marco del procedimiento judicial correspondiente.