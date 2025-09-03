Recientemente salió a la luz el hecho de inseguridad que sufrió un sanjuanino durante el pasado fin de semana. Se trata de un conductor que detuvo su vehículo a un costado de la ruta, situación que fue aprovechada por delincuentes que lo atacaron para robarle.

Benjamín Eduardo Abasolo conducía su automóvil por la Ruta Nacional N°40 el pasado domingo sobre las 09:00. En un momento dado decidió detenerse un momento, por lo que frenó su rodado en uno de los laterales del Acceso Sur.

En ese preciso instante se le acercaron tres sujetos desconocidos que empezaron a golpearlo, obligándolo a bajarse del vehículo. Allí, luego de reducirlo, le robaron una billetera con unos $170.000 y documentación personal para luego darse a la fuga.

Abasolo, un joven de 26 años de edad, luego de esto se trasladó hasta la comisaría 6° para radicar la denuncia. Ahora el caso está siendo investigado por personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.