Un joven de 23 años, identificado como Renzo Nahuel Martín, fue aprehendido por personal de la Motorizada N° 6 luego de robarle a un conductor de la plataforma Didi. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Sargento Méndez y Hermes Quijada, en Santa Lucía, según informó la Policía.

Según la información oficial, Martín se hizo pasar por pasajero. Una vez en el vehículo, una Peugeot Partner, atacó al chofer, de apellido Primo, y le robó $40.000 antes de huir.

La rápida intervención policial permitió la detención del asaltante. El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia, bajo la intervención del ayudante fiscal Sergio Cuneo.

Otro caso similar, pero en Chimbas

Por la noche del pasado jueves 29 de mayo, una joven sanjuanina fue víctima de un asalto. Se trata de una conductora de la aplicación DiDi, la cual fue sorprendida por delincuentes cuando circulaba por el departamento Chimbas.

La trabajadora estaba conduciendo un Ford Fiesta de color blanco, realizando diversos traslados mediante la mencionada plataforma. Así fue como le surgió un pasaje en las inmediaciones de Oro y Lateral de Ruta 40.

En ese momento fue sorprendida por dos malvivientes. Estos sujetos la golpearon violentamente, le robaron su celular y una suma de dinero que no se ha dado a conocer. Instantes después, se dieron a la fuga corriendo por el terreno baldío que hay en el lugar.

Frente a lo ocurrido, la conductora quedó en estado de shock, teniendo dificultades para pedir ayuda. Minutos después, llegaron efectivos policiales al lugar para asistirla y finalmente fue trasladada hasta un centro asistencial.