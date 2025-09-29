Un incendio en una vivienda del barrio Guayaguas, en Caucete, terminó exponiendo una situación inesperada: el hallazgo de armas de fuego y la posterior detención de un hombre por tenencia ilegal. El episodio ocurrió el viernes alrededor de las 20:30, cuando bomberos y policías acudieron de urgencia a una casa del corazón del barrio para sofocar las llamas que se habían originado en una habitación trasera.

Gracias a la rápida intervención, el fuego fue controlado y no alcanzó a propagarse al resto de la estructura, propiedad de Ricardo Rivero, conocido como “Gareca”. Aunque en un principio se manejó la hipótesis de un cigarrillo mal apagado como causa del siniestro, la atención se concentró en los peritajes que siguieron a la jornada siguiente.

Fue durante esas inspecciones que los especialistas encontraron, entre los restos calcinados, un revólver, una “tumbera” de fabricación casera y varias municiones calibre 22. Ante este hallazgo, personal policial resguardó la escena y notificó a la Unidad Fiscal de Flagrancia, que tomó intervención inmediata.

Las pesquisas apuntaron a quien solía dormir en esa habitación, identificado como Francisco Cataldo, quien quedó detenido y alojado en una dependencia policial. Sin embargo, tras la revisión de las armas, se determinó que no estaban aptas para el disparo. Con ese informe preliminar, el ayudante fiscal Alejandro Díaz resolvió que el caso debía pasar del fuero de Flagrancia a la órbita contravencional.

Finalmente, Cataldo quedó a disposición del Juzgado de Paz de Caucete, que continuará con la investigación. El incendio, que solo ocasionó daños materiales, dejó al descubierto una situación de irregularidad vinculada al almacenamiento de armamento que cambió el rumbo de las actuaciones judiciales.