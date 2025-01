Alrededor del mediodía de este jueves 30 de enero, se vivieron momentos de tensión en la provincia de San Juan. Se trató de un incendio en un local situado en Capital, el cual obligó a evacuar algunas casas cercanas.

El episodio se dio en una casa de electrónica que está situada sobre Avenida Córdoba, a metros de calle Las Heras. Desde allí una vecina le contó al móvil de Canal 13 cómo vivió esa desesperante situación.

‘Las llamas llegaron hasta el pimiento y mi miedo era si llegaba a tomar mi casa. No ha sido tan rápido el trabajo de bomberos, mi hijo llamó un montón de veces, estamos en pleno centro, no debería haber tanta demora. No puedo casi caminar y mi marido está postrado en una silla, mi hijo se dio cuenta. Urgente tuvimos que salir, porque mi casa se estaba llenando de humo negro’, relató.

Posteriormente el Comisario Báez también brindó más información sobre lo acontecido. El uniformado confirmó que un cortocircuito sería lo que inició el fuego y comunicó que sólo hubo daños materiales.

‘Se ha originado en el fondo, donde hay un depósito con cosas en desuso. Gracias al accionar de Bomberos se pudo extinguir rápidamente. El negocio cuenta con una infraestructura armada para reparar artefactos de electrónica, por lo que han tenido que ingresar por el domicilio de vecinos. Aparentemente sería un cortocircuito que ha dañado cosas en desuso que no tenían valor. El local está intacto al igual que las casas colindantes. Todos están fuera de peligro’, sentenció.