Un siniestro vial se registró este domingo alrededor de las 6 en Capital. Una camioneta Jeep conducida por una mujer de 39 años impactó contra un árbol en calle General Paz. A pocos metros de la intersección con Avenida Rawson y cerca del acceso al sector de Urgencias del Hospital Rawson.

Según informaron fuentes policiales, la conductora perdió el control del vehículo y terminó chocando contra el árbol ubicado en el costado norte de la calzada. Creen que se quedó dormida.

Afortunadamente, no hubo personas heridas y la mujer tampoco sufrió lesiones. Sin embargo, fue trasladada a la Comisaría 5°, donde quedó a disposición de las autoridades para la realización del dosaje de alcohol correspondiente.