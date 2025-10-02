Por la tarde del pasado miércoles 1 de octubre, se produjo un robo en el departamento Pocito. Delincuentes sustrajeron un automóvil que pertenecía una empresa y minutos después lo estrellaron contra un árbol.

Esta situación se produjo alrededor de las 16:30, en el interior del barrio Teresa de Calcuta. Allí se encontraba un empleado de una empresa de internet, realizando trabajos de mantenimiento en una vivienda a la que había llegado en un Fiat Uno que pertenecía a la compañía.

El trabajador lo dejó estacionado sobre el cordón de la vereda, pero cometió el descuido de dejar las llaves sobre el tambor de arranque. Cuando se alejó del lugar delincuentes se subieron al vehículo, encendieron el motor y se retiraron en el rodado.

El afectado se dio cuenta de esto tiempo después, por lo que llamó al 911 para pedir ayuda. Sin embargo quien resolvió el misterio fue un vecino que vino a avisarle que el Fiat Uno estaba chocado contra un árbol en la manzana L de ese barrio.

Los malvivientes lo habían estrellado y se habían dado a la fuga. Por el momento no hay personas detenidas por este caso, el cual está siendo investigado por personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.