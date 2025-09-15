En una semana Les robaron dos veces en una semana; todo quedó grabado, pero la Policía no halla a los ladrones Los propietarios de una confitería denunciaron que delincuentes ingresaron en dos oportunidades al local en menos de siete días. Se llevaron equipos de trabajo valuados en millones de pesos y, pese a que las cámaras captaron los rostros de los ladrones, aún no han detenido a nadie.