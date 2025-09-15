GRAN SUMA
Se robaron más de $10 millones de un estudio jurídico
El ilícito en cuestión ocurrió en un establecimiento situado en pleno Capital, duranta las últimas horas.
Noticia en desarrollo.
Lo captaron las cámaras
Hospital Rawson: reventó la luneta de un auto y robó químicos valorados en $700.000
Una emprendedora de cosmética natural fue víctima de un robo cuando estacionó apenas unos minutos frente al Hospital Rawson. El delincuente eligió el vehículo, rompió la luneta y escapó en contramano con una caja de insumos valiosos.
ROBO
La peor sorpresa: llegó a su casa y la esperaban motochorros
La víctima de este caso es una sanjuanina que estaba arribando a su domicilio situado en Chimbas.
ALLANAMIENTO
Ya hay un detenido por el robo en Finca Montilla; tenía incluso aves en cautiverio
Además de los elementos robados, encontraron aves autóctonas en cautiverio.
En una semana
Les robaron dos veces en una semana; todo quedó grabado, pero la Policía no halla a los ladrones
Los propietarios de una confitería denunciaron que delincuentes ingresaron en dos oportunidades al local en menos de siete días. Se llevaron equipos de trabajo valuados en millones de pesos y, pese a que las cámaras captaron los rostros de los ladrones, aún no han detenido a nadie.
