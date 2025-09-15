Por la mañana de este lunes 15 de septiembre se denunció un hecho realmente impactante en el departamento Capital. Se trata del robo de más de $11 millones de pesos argentinos de un estudio jurídico que funciona en una zona sumamente céntrica.

Esta situación se produjo en un edificio situado en calle Mendoza al 439 Sur, es decir en el tramo comprendido entre calle Santa Fe y Avenida Córdoba. Allí funciona el estudio jurídico que pertenece a un abogado de apellido Torres.

Esta persona llegó con un cliente al lugar durante la mañana, descubriendo que la puerta estaba abierta. Rápidamente ingresó para ver qué había pasado y ahí descubrió que alguien había logrado colarse en su oficina.

De allí se habían llevado 7 mil dólares y 1.5 millones de pesos argentinos, lo que al cambio actual del blue serían más de 11.6 millones de pesos argentinos. También notó el faltante de una tablet.

Sospechan que el robo se podría haber producido durante el pasado fin de semana. Ahora las autoridades están investigando el caso y en ese sentido han contactado a otras personas que tienen acceso al edificio, ya que la puerta no fue forzada.

Lamentablemente el lugar no cuenta con cámaras de seguridad pero la Caja de Acción Social, que está al lado, cuenta con dos cámaras que serán revisadas por los investigadores.