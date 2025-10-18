Se robaron un auto en Buenos Aires y apareció en San Juan

Un Fiat Argo con pedido de secuestro vigente en Buenos Aires fue recuperado en las últimas horas por personal policial de San Juan. Todo se dio en el marco de una serie de operativos que permitieron además hallar otros vehículos con irregularidades.

El procedimiento principal se desarrolló en el departamento 25 de Mayo. Allí efectivos policiales interceptaron a un hombre que circulaba en un Fiat Argo con dominio apócrifo y cristales adulterados.

Tras verificar la documentación y los números identificatorios, los efectivos confirmaron que el vehículo tenía pedido de secuestro vigente desde el 16 de junio de 2023, emitido por la Provincia de Buenos Aires.

El hallazgo del rodado, que había sido denunciado como robado hace más de un año, permitió a las autoridades avanzar en la investigación para determinar cómo llegó el vehículo hasta San Juan y quiénes habrían intervenido en su traslado.

Además, en el marco de los controles realizados en distintos departamentos, la Unidad de Apoyo Investigativo logró recuperar una moto Beta 300cc que había sido robada días atrás en el barrio UDAP III, en Rivadavia. El rodado fue hallado tras una persecución en calle Comercio, donde el conductor decidió abandonar el vehículo y escapar a pie.

Por otro lado, también se llevaron adelante operativos de inspección en Albardón, Santa Lucía, Chimbas y Pocito, donde se controlaron 85 motos. Durante esas verificaciones, los policías detectaron dos unidades con irregularidades: una Motomel Tunning 110cc con el número de motor adulterado y una Keller 110cc que tenía pedido de secuestro por robo, denunciado el 11 de julio de 2025 en la Comisaría 13ª.