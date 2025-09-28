El misterio de un robo inusual en una finca de Zonda tomó un giro sorprendente luego de que la investigación policial apuntara a un hombre con el mismo apellido que el del damnificado. La Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) y personal policial trabajaron intensamente para desentrañar el hecho, que incluyó la sustracción de una gigantesca estructura difícil de ocultar, según informó la Policía de San Juan.

Clemente Monla, propietario de la Finca Don Clemente, alertó a las autoridades tras descubrir que la tranquera de su propiedad estaba abierta y que faltaban numerosos objetos de valor. Entre los elementos sustraídos, el más notable era una gatera de caballos, una estructura metálica de aproximadamente cuatro metros de largo por dos de alto. Este gran tamaño hacía impensable su fácil ocultamiento, lo que sumó intriga al caso.

Además de la voluminosa gatera, los ladrones se llevaron otros bienes como un lavarropas, cuatro cubiertas nuevas, una mochila de fumigar, palas y un pico. Testigos clave indicaron haber visto a un hombre robusto, con barba, circulando en una camioneta de color azul por la zona.

Gracias a las pistas y las tareas de investigación, las fuerzas de seguridad lograron identificar a un sospechoso: Roberto Monla, de 37 años. Lo llamativo del caso es que el presunto autor compartía el apellido con la víctima. Tras un allanamiento en su domicilio, la Policía recuperó la totalidad del botín, incluyendo la imponente gatera, confirmando las sospechas sobre la autoría del robo.