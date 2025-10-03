Una situación realmente tensa se produjo en las últimas horas en San Juan, precisamente en el departamento Chimbas. Se trata de un delincuente que robó un celular y luego se enfrentó a golpes con efectivos policiales.

Todo comenzó cuando una sanjuanina estaba esperando pacientemente en una parada de colectivos. En ese momento un sujeto desconocido se abalanzó sobre ella para poder quitarle su celular y luego darse a la fuga.

La afectada pidió ayuda a las autoridades, por lo que efectivos del Comando Central y de la Motorizada 1, comenzaron a buscar al malviviente. Luego de algunos minutos los uniformados consiguieron ubicar al delincuente, el cual intentó escapar cuando notó la presencia policial.

Sin embargo, los agentes pudieron alcanzarlo rápidamente. Lejos de colaborar el delincuente, que fue identificado como Jesús Aguilera, empezó a lanzar golpes de puño contra los funcionarios policiales. A pesar de este enfrentamiento, fue detenido y quedó a disposición de Flagrancia.