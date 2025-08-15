Un hombre de 22 años, identificado como Ángel David Pante Cortés, fue aprehendido por la Policía de la Comisaría 38° en el Barrio Jardín, La Bebida, en Rivadavia. El joven intnetó robar una mascota. El sujeto fue descubierto llevándose una jaula con un ave cata de color verde de la puerta de una vivienda, informó la Policía.

La dueña de la mascota alertó a las autoridades y, al revisar las cámaras de seguridad, logró identificar al ladrón, quien vestía un buzo azul. Poco después, Pante Cortés fue visto por familiares de la damnificada en la Avenida Ignacio de la Roza con la jaula en su poder. Tras un forcejeo en el que los familiares intentaron agredirlo, la policía llegó al lugar y lo interceptó.

El ayudante fiscal García Thomas se presentó en el sitio y, tras entrevistar a la víctima y a los agentes, dispuso que se inicie un procedimiento de Flagrancia. A Pante Cortés se le imputa el delito de hurto simple en grado de tentativa.