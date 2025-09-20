Secuestraron animales sueltos en Iglesia, Albardón y Jáchal

La División Policía Rural llevó a cabo un importante operativo de control de animales sueltos en los departamentos de Albardón, Jáchal e Iglesia, con el objetivo de prevenir siniestros en vísperas del Día del Estudiante. El despliegue se realizó durante los días jueves y viernes en las rutas 40 Norte, 436, 149 y 150.

El operativo resultó en el secuestro de cinco caprinos y un mular. Los animales sueltos son un riesgo constante en las rutas provinciales. Por ello, se labraron actas contravencionales por infracción al artículo 170 de la Ley 941-R, y los casos quedaron a cargo de los Juzgados de Paz de Jáchal e Iglesia.

En un caso, se logró verificar la propiedad de los caprinos mediante la marca de sangre y fueron devueltos a su dueña, una mujer de 51 años, quien quedó como depositaria judicial. El mular, por su parte, fue puesto en depósito en la Escuela Rural Cornelio Saavedra de Rodeo para su resguardo.

Maltrato animal en Jáchal

Además de los animales sueltos, el operativo también destapó un caso de maltrato animal. Se inició un legajo judicial con intervención de la UFI Genérica por infracción a la Ley 14.346 (maltrato animal). Como resultado, se imputó (aunque no fue detenido) a José Luis Godoy, de 58 años, con domicilio en Jáchal.

Se le secuestraron dos mulares, uno zaino y otro moro, que no tenían marcas y presentaban heridas sangrantes en lomo, pecho, ancas y miembros. Por el estado de los animales, quedaron en depósito en la Escuela Agrotecnica Manuel Belgrano de Jáchal, donde recibirán el cuidado necesario para su recuperación.