En la mañana del miércoles 27 de agosto, efectivos de la Unidad Rural llevaron adelante allanamientos en dos domicilios de los departamentos 25 de Mayo y Caucete, donde se detectaron infracciones a leyes provinciales y federales vinculadas a la tenencia de fauna silvestre, estupefacientes y armas de fuego.

En el primer procedimiento, realizado en un domicilio de 25 de Mayo, la policía halló 137 aves de distintas especies autóctonas y exóticas, además de lagartos gecko leopardo y numerosas jaulas de diferentes tamaños utilizadas para mantener a los animales en cautiverio.

En el lugar fue detenido Juan Raúl Isla Flores, de 36 años, quien quedó vinculado a una causa por infracción al artículo 206 de la Ley 941-R, con intervención del Juzgado de Paz de 25 de Mayo.

Durante la inspección también se incautaron 17 gramos de marihuana, lo que dio intervención inmediata a la Unidad Fiscal Federal de San Juan, que caratuló la causa bajo la Ley 23.737 de estupefacientes.

El segundo allanamiento se concretó en un domicilio de Caucete, donde los efectivos encontraron 10 gallos de riña con sus respectivas jaulas. En este caso fue detenida Claudia Julia Montaño, de 54 años, quien quedó vinculada a una causa también por infracción al artículo 206 de la Ley 941-R, con intervención del Juzgado de Paz de Caucete.

Además, en la vivienda se secuestró una escopeta calibre 16 con nueve cartuchos, lo que derivó en la apertura de un legajo caratulado como tenencia ilegítima de arma de fuego, con intervención de la UFI Genérica.

Ambos procedimientos derivaron en la apertura de múltiples causas judiciales. Por un lado, las relacionadas con la tenencia ilegal de fauna silvestre y exótica, contempladas en la normativa provincial. Por otro, la infracción a la Ley de Estupefacientes y la tenencia ilegítima de un arma de fuego.