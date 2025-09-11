En dos operativos distintos, efectivos de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 lograron sacar de circulación motocicletas que presentaban irregularidades y que estaban vinculadas a hechos delictivos.

El primer procedimiento se concretó el 9 de septiembre de 2025 en la intersección de calle Mendoza y Agustín Gómez, departamento Rawson. Allí, los investigadores secuestraron una moto Maverick FOX 110 cc, roja con negro y sin dominio colocado, que tras ser verificada por peritos presentó adulteración en cuadro y motor, con números de estampaciones no originales de fábrica. Por esa razón, quedó a disposición de la UFI Genérica, en el marco de una causa por infracción al artículo 289 inciso 3 del Código Penal.

El segundo operativo se llevó a cabo el 10 de septiembre de 2025 en calle Balcarce y San Lorenzo, departamento Santa Lucía. En este caso, los uniformados procedieron al secuestro de una motocicleta Appia 150 cc, blanca, con detalles en rosado, sin dominio. Durante la verificación técnica se detectó que los números de motor y cuadro correspondían a un rodado con pedido de secuestro vigente (Legajo N° 156/25) por un hecho de robo denunciado en la Comisaría 5ª el pasado 14 de marzo de 2025, causa que está a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Según informaron fuentes judiciales, el doctor Gerarduzi ordenó el secuestro del rodado y la vinculación del conductor que circulaba en él. Además, se destacó la tarea de los investigadores, quienes lograron identificar la moto a pesar de que los delincuentes habían modificado por completo su fachada para ocultarla. Originalmente, el vehículo era de color negro con llantas verdes, muy distinto a su apariencia actual.