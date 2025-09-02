La Policía de la UFI Delitos contra la Propiedad realizó allanamientos en Villa del Sur, Chimbas, y decomisó un arsenal que incluía pistolas, revólveres y municiones de distintos calibres.

Los operativos, autorizados por la justicia, permitieron incautar una pistola Bersa calibre 22, una Glock 9 mm, una semiautomática calibre 45, un revólver calibre 44 Magnum, una escopeta calibre 12 marca Escort y una pistola CO2 4,5 mm. También se encontraron municiones de 12, 9 y 22 mm.

Desde la fuerza destacaron que estos procedimientos buscan desarticular bandas y prevenir posibles ataques armados en la zona. La intervención forma parte de la investigación de delitos contra la propiedad que lleva adelante la UFI correspondiente y se realizó con personal especializado en allanamientos.