Secuestraron un arsenal de armas y municiones en Chimbas
La Policía de la UFI Delitos contra la Propiedad realizó allanamientos en Villa del Sur, Chimbas, y secuestró pistolas, revólveres, una escopeta y municiones de distintos calibres en el marco de una investigación por delitos contra la propiedad.
Los operativos, autorizados por la justicia, permitieron incautar una pistola Bersa calibre 22, una Glock 9 mm, una semiautomática calibre 45, un revólver calibre 44 Magnum, una escopeta calibre 12 marca Escort y una pistola CO2 4,5 mm. También se encontraron municiones de 12, 9 y 22 mm.
Desde la fuerza destacaron que estos procedimientos buscan desarticular bandas y prevenir posibles ataques armados en la zona. La intervención forma parte de la investigación de delitos contra la propiedad que lleva adelante la UFI correspondiente y se realizó con personal especializado en allanamientos.