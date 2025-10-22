Un estremecedor caso de abandono y muerte conmociona a la provincia de Buenos Aires. Una jubilada de 80 años, identificada como Estanislada Benedicta Rodríguez, fue secuestrada, atada con frazadas y abandonada viva en la Ruta Provincial N.º 29, a la altura del kilómetro 116,5 en General Belgrano. La mujer falleció días después debido al estado de abandono, según reveló la autopsia.

El caso salió a la luz en agosto, cuando la Policía Bonaerense encontró un cuerpo envuelto en frazadas al costado de la ruta. En un primer momento, no se pudo determinar su identidad ni las causas exactas de la muerte. Por este motivo, la investigación quedó en manos de la DDI de Dolores, que inició una serie de tareas de rastreo, análisis de cámaras y peritajes tecnológicos para reconstruir los hechos.

Tras varios días de investigación, los agentes lograron identificar a la víctima como una vecina de Glew, en el partido de Almirante Brown. El resultado de la autopsia reveló que Estanislada estaba con vida al momento de ser abandonada y que su muerte fue producto del abandono y la imposibilidad de desatarse de las frazadas con las que había sido envuelta.

Con la identidad confirmada, las sospechas se centraron en una persona de su entorno cercano: su apoderado, encargado de cobrar su pensión. Las cámaras de seguridad fueron determinantes. Los registros mostraron que el hombre se trasladó desde Glew hasta General Belgrano entre los días 19 y 20 de agosto, fechas que coincidían con el fallecimiento de la víctima.

El dato que terminó de sellar su implicación fue que, pocos días después de la muerte de la jubilada, se realizaron extracciones de dinero desde su cuenta bancaria. A eso se sumó la geolocalización del teléfono del sospechoso, que lo ubicó en la zona donde fue hallado el cuerpo.

Con todas estas pruebas, la DDI Dolores ordenó dos allanamientos en domicilios vinculados al acusado, ambos situados en Glew. En uno de ellos fue detenido el hombre, identificado bajo las siglas C.E.O., quien fue imputado por el delito de abandono de persona agravado por el vínculo y el resultado fatal.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares y el vehículo utilizado en el traslado, un Renault 19 de color bordó, clave en la reconstrucción de la ruta del crimen.