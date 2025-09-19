Durante la madrugada del pasado jueves 18 de septiembre un hombre cayó al canal Céspedes, sin poder salir por sus propios medios ni con la ayuda de los presentes. Luego de más de 24 horas, las autoridades todavía no han podido encontrarlo.

Todo comenzó sobre las 03:00 cuando vecinos de la zona escucharon a alguien pidiendo auxilio. Cuando fueron a revisar vieron a un hombre dentro del agua al que trataron de ayudar sin éxito, por lo que llamaron al 911 para pedir ayuda.

Desde ese momento las autoridades están buscando a este sujeto de 29 años que fue identificado como Elio Matías Gómez. La búsqueda debió frenarse cuando la oscuridad de la zona impedía trabajar, pero se retomó rápidamente con el amanecer.

Ahora están vaciando los sifones para ver si de esa forma, al no tener tanta presencia de agua, pueden hallaron al hombre. Por el momento se sabe que ya rastrillaron desde Carpintería hasta Cochagual, sin tener éxito.