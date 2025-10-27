El paradero de Raúl Ceferino Araya sigue siendo un verdadero misterio. El hombre de 50 años de edad fue visto por última vez el pasado 23 de octubre y desde ese momento las autoridades lo están buscando. En ese sentido, la pista que siguen los especialistas es que estaría durmiendo en diferentes hoteles del departamento Capital.

Desde el círculo íntimo de Araya informaron a este medio en qué situación se encuentra la búsqueda del hombre. La hipótesis es que el sujeto se retiró por su propia voluntad de su hogar y que ahora está durmiendo por las noches en diferentes alojamientos de la Ciudad de San Juan.

Araya presenta un problema psicológico grave, por lo que el temor que existe es que esté dando vueltas desorientado por el centro sanjuanino. Cabe destacar que durante la mañana del pasado sábado 25 de octubre, se había informado que el hombre fue hallado sin embargo no fue así.

Si bien desde su entorno se hizo un esfuerzo para que esta situación dejara de difundirse, desde la Policía de San Juan pidieron que la comunidad siga atenta para brindar información al 911 si llegan a cruzarse con el sanjuanino en la calle.