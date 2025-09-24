Un robo cargado de incógnitas sacudió este fin de semana a la unión vecinal de Villa Elisa, en Pocito. Los delincuentes se llevaron $13 millones y una suma en dólares sin dejar rastros de violencia en puertas ni ventanas, lo que alimenta la hipótesis de que usaron llaves para ingresar y, sobre todo, para abrir la caja fuerte.

El hecho sorprendió a la comisión directiva de la institución, ubicada sobre calle 11, en el acceso a Villa Aberastain. Según la versión policial, los empleados encontraron todo cerrado y sin signos de que alguien haya forzado los ingresos.

En una oficina había dos cofres blindados, pero solo uno fue abierto. Medía casi 1,70 metros de alto y tenía doble hoja de acero. Aunque había marcas de intentos de palanqueo, todo indica que la apertura fue con una llave. De su interior los ladrones se llevaron el dinero en efectivo, mientras que dejaron intacta la otra caja fuerte y los muebles.

La unión vecinal, que administra servicios como el agua potable para unos 2.800 vecinos de siete barrios, había recaudado esa suma para mantenimiento y actividades comunitarias. La actual conducción asumió en julio pasado, por lo que la situación genera aún más suspicacias internas.