El fin de semana terminó con un siniestro vial en la provincia de San Juan. En esta ocasión el escenario fue el departamento Santa Lucía y el protagonista fue un hombre que circulaba sin carnet ni seguro. Esta persona terminó impactando a tres menores de edad.

La secuencia se registró cuando un Ford Fiesta de color negro, avanzaba por la zona de Alto de Sierra. En ese contexto el hombre que conducía el rodado, un joven de 25 años de apellido Montiveros, llegó a la intersección de calles Hernán Cortez y Talcahuano, lugar donde ocurrió lo inesperado.

Tres adolescentes de entre 12 y 13 años, se cruzaron de forma sorpresiva en su camino. Si bien el conductor pisó los frenos, todo fue tan repentino que no tuvo el tiempo suficiente para maniobrar y esquivarlos.

De esta forma terminó impactándolos a los tres, motivando su traslado en ambulancia hasta el Servicio de Urgencias del hospital Rawson. Allí se confirmó que uno de ellos sólo sufrió raspones, otro quedó en estado de shock sin lesiones físicas, mientras que el tercero se llevó la peor parte.

El menor restante sufrió una fractura en uno de sus brazos, ya que golpeó directamente contra el parabrisas del Ford. Finalmente Montiveros fue entrevistado en el lugar de los hechos por personal policial. Ahí se descubrió que no tenía su licencia porque el auto, que no tenía la RTO ni un seguro contratado, no le pertenecía. Ahora el caso quedó en manos de la UFI Delitos Especiales.