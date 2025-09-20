Un accidente de tránsito se registró este sábado al mediodía en la zona del Rincón, en Albardón. El hecho tuvo lugar sobre calle Rawson y fue protagonizado por un automóvil Chevrolet Corsa y una motocicleta de 150 cc.

En el rodado menor viajaba una pareja que, tras el fuerte impacto, sufrió distintas heridas. Personal de salud acudió de inmediato al lugar y trasladó a ambos en ambulancia hasta el hospital, donde quedaron bajo observación.

La zona se vio momentáneamente interrumpida al tránsito mientras trabajaban los equipos de emergencias y personal policial. Los efectivos iniciaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo la colisión.