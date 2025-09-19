Siniestro en el ingreso a Santa Lucía: un auto y una moto chocaron en Ruta 20

Un siniestro de tránsito se registró durante las primeras horas de la mañana de este viernes sobre Ruta 20, frente a la estación de servicio YPF, en el acceso al departamento Santa Lucía.

El hecho involucró a un automóvil y una motocicleta, que colisionaron en plena vía. Tras el impacto, se generaron demoras en la circulación. Personal de Gendarmería Nacional trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.