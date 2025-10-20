Un siniestro laboral en una vivienda de Albardón dejó a un obrero con una fractura. El trabajador perdió el equilibrio cuando colocaba una membrana y se precipitó al suelo desde más de tres metros de altura, informaron fuentes policiales.

El hombre, identificado como López, colocaba una membrana asfáltica en una vivienda de la zona de La Cañada, cuando perdió el equilibrio y cayó al suelo. La violenta caída le provocó varios golpes y una fractura en una mano, por lo que fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital José Giordano, ubicado en el departamento, donde permanece internado en observación, quedando fuera de peligro, según señalaron fuentes del centro de salud.

Personal de la Comisaría 18º inició actuaciones correspondientes y tomaron declaraciones a los propietarios de la casa y al hijo del obrero, quien acompañaba a su padre en el momento en que se dio el siniestro laboral.