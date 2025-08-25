Una cámara de seguridad del Cisem registró el momento en que un patrullero impactó contra tres motocicletas en Chimbas y dejó un saldo de seis heridos. El siniestro ocurrió este domingo en la intersección de calles Mendoza y Neuquén, cuando el móvil policial se dirigía a una intervención de urgencia.

El ayudante fiscal Emiliano Pugliese, bajo las órdenes del fiscal Francisco Micheltorena de la UFI N°4, explicó a Canal 13 San Juan que el registro fílmico será clave para determinar cómo sucedió el hecho. “Se pudo observar el momento exacto del siniestro. La cámara de seguridad de la zona registró la maniobra del patrullero y el posterior impacto con las motos”, señaló.

De acuerdo a la investigación, el patrullero Chevrolet Cruze era conducido por un cabo de apellido Saroca, acompañado por otro efectivo de apellido Guzmán. El móvil iba por calle Neuquén de este a oeste cuando fue impactado en la parte trasera por una moto KTM 200 cc conducida por un hombre de apellido López. Ese golpe hizo que el patrullero diera un trompo y terminara contra otras dos motocicletas que estaban detenidas en el semáforo.

En una de esas motos viajaba una familia: un hombre y su pareja ,embarazada de 19 semanas, y su hijo de un año. Los tres fueron trasladados al Hospital Rawson: el bebé sufrió politraumatismos leves, mientras que la madre presentó golpes y su evolución será evaluada por los médicos. El padre también quedó internado con lesiones en una pierna y un brazo.

El motociclista López resultó con traumatismo craneoencefálico y fracturas en la muñeca, siendo uno de los heridos de mayor gravedad. En tanto, Saroca y Guzmán también fueron hospitalizados, uno de ellos con traumatismo de cráneo. El sexto lesionado fue un motociclista de apellido Masa, que esperaba el semáforo en otra moto y fue dado de alta tras algunas horas de observación.

Pugliese también remarcó que la Fiscalía avanzará con otras medidas de prueba: “Se ordenó la accidentología vial y los dosajes de todos los conductores. Además, se pidió la comunicación de la emergencia para establecer si el patrullero circulaba con prioridad”, precisó.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que busca determinar responsabilidades en un choque que dejó como saldo a seis personas heridas, entre ellas una mujer embarazada y su hijo pequeño.