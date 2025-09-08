Un nuevo episodio de inseguridad se registró en Rawson durante el mediodía del domingo, cuando un delincuente ingresó a un local gastronómico y, en cuestión de minutos, se llevó distintos elementos de valor. El hecho ocurrió en “Nemecio”, una casa de comidas situada en cercanías de Ruta 40 y calle Progreso, y quedó grabado en las cámaras de seguridad del comercio.

Las imágenes muestran a un hombre con gorra y el rostro cubierto con una bolsa negra, que se mueve con rapidez por el interior del local aprovechando que no había clientes ni empleados en ese momento. Según relató Cristian Luna, responsable del negocio, el intruso utilizó una bolsa de consorcio para cargar lo sustraído, entre lo que se encontraba un parlante de 15 pulgadas, un taladro inalámbrico y otros objetos que todavía están siendo inventariados.

Tras concretar el robo, el delincuente escapó sin ser advertido por vecinos ni transeúntes. Hasta ahora, no se logró identificarlo. El propietario radicó la correspondiente denuncia en la Comisaría 36°, donde se instruyeron actuaciones para dar con el autor del hecho.

El caso generó preocupación en la zona, ya que se suma a otros episodios de inseguridad que se registraron en Rawson en los últimos días. Mientras tanto, las autoridades trabajan en el análisis de las cámaras de seguridad para intentar localizar al responsable del robo.