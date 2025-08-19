Sospechan que la mujer que causó caos en el hospital estaba drogada
Se trata de una sanjuanina que destrozó varios elementos utilizando un trípode. Todo ocurrió en horas de la siesta.
Con el paso de las horas se van conociendo más detalles sobre lo ocurrido en el hospital Rawson recientemente. Se trata de una mujer trans que causó destrozos dentro del centro asistencial y que las autoridades sospechan que estaba drogada.
La protagonista de este violento episodio es Victoria Abril Cortez, una sanjuanina de 37 años de edad. Según lo que informaron a este medio fuentes vinculadas al hecho, esta persona habría ingresado en horas de la siesta al nosocomio bajo los efectos de alguna sustancia.
Se sospecha que estaba drogada, ya que en ningún momento pudo explicar con claridad qué necesitaba. El personal al que se dirigió no comprendió si buscaba atención para ella, para otra persona o por qué motivo había ingresado tan furiosa al centro asistencial.
A esto se suma que en el hospital tienen conocimiento de que desde hace años atraviesa un consumo problemático de múltiples sustancias.
En apenas 10 minutos causó un caos tremendo dentro del establecimiento sanitario. Esta mujer trans tomó un trípode metálico que estaba sosteniendo el buzón donde se colocan las quejas. Con esta barra de hierro destrozó por completo un vidrio del sector de admisión de pacientes y trizó otro.
Seguidamente, dañó una imagen de la Virgen y tiró al suelo un monitor, para luego salir Una vez afuera, agredió a personal de un local llamado “Full Time”, para luego terminar incrustando el trípode metálico en el parabrisas de un Chevrolet Onix que estaba estacionado en Avenida Córdoba.
Finalmente, Cortez fue reducida por personal policial que trabaja en el propio hospital. Luego de esto, fue entregada a personal de la comisaría 5ta, quienes la detuvieron formalmente, quedando a disposición del Sistema de Flagrancia.