En horas de la mañana de este viernes 24 de octubre, se produjo un inesperado hallazgo en el departamento Caucete. Se trata de que en el interior de un automóvil, autoridades encontraron un arma de fuego.

Esta situación ocurrió cuando efectivos policiales hacían controles sobre la Ruta Nacional N°20. Allí fue donde interceptaron a un Chevrolet Corsa, guiado por un hombre de apellido Velázquez, al cual entrevistaron al igual que a otros conductores.

Mientras hacían las preguntas notaron que el joven tenía dentro de la unidad un arma larga, por lo que intervinieron de inmediato. Con el permiso correspondiente requisaron el rodado, comprobando que se trataba de un rifle calibre 22 sin marca visible, el cual se encontraba junto a cuatro cartuchos.

Finalmente Velázquez fue detenido y trasladado a la comisaría 37°, mientras que tanto el Corsa como el rifle fueron secuestrados. Todo fue caratulado como "Actuaciones investigativas por tenencia de arma de fuego”.