Un vecino del departamento Caucete fue víctima de un importante robo durante las últimas horas. Se trata de un trabajador que estaba yendo a realizar un depósito, pero poco antes de llegar al banco sufrió la sustracción de una suma millonaria.

El afectado es un empleado de una firma de internet, el cual cargaba con un bolso en el que transportaba $3.3 millones de pesos argentinos. En ese contexto, alrededor de las 13:00 del pasado viernes 17 de octubre, comenzó a caminar por Diagonal Sarmiento y Alberdi.

Así fue como, antes de poder llegar a la sucursal del Banco Nación, fue sorprendido por un sujeto desconocido que le arrebató el bolso para luego darse a la fuga. Aparentemente habría corrido algunos metros para luego subir a una moto donde lo esperaba un cómplice.

El caso ahora esta siendo investigado por las autoridades, con la prioridad de recuperar el dinero y detener a los responsables. Se cree que estos delincuentes habrían estudiado los movimientos de esta persona y el dinero de la empresa para poder concretar la emboscada.