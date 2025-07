Un momento de tensión se vivió este martes al mediodía en la localidad de Barreal, departamento Calingasta, cuando un automóvil particular sufrió un principio de incendio mientras circulaba por una de las principales avenidas del pueblo.

El hecho ocurrió sobre avenida Presidente Roca, cuando un Fiat Uno que se desplazaba por la zona comenzó a emitir humo desde el capó. Según informaron fuentes policiales, fueron los transeúntes quienes advirtieron a los ocupantes del vehículo sobre la situación. Al notar el humo, descendieron rápidamente del rodado.

En medio del apuro, el vehículo quedó con el cambio puesto y, sin conductor, avanzó solo unos metros hasta impactar levemente contra un árbol en la vereda. Afortunadamente, el choque fue menor y no provocó daños importantes ni a terceros ni a estructuras cercanas.

Al lugar acudieron con celeridad efectiva de la Comisaría 33ª de Barreal y personal del cuerpo de Bomberos local, quienes lograron controlar el principio de incendio antes de que se propagara. Gracias a la rápida intervención, se evitó que el auto se incendiara por completo.

Desde la Policía informaron que no se registraron heridos como consecuencia del hecho. No obstante, una de las ocupantes, una mujer cuya identidad no fue revelada, fue trasladada al Hospital de Barreal en estado de shock, producto del nerviosismo que le generó la situación. Allí recibió asistencia médica y se encuentra fuera de peligro.

Aunque no se han confirmado las causas exactas del humo en el motor, se presume que podría tratarse de un desperfecto eléctrico o una falla mecánica. Técnicos locales analizarán el vehículo para determinar el origen del incidente.