Susto en pleno centro por un transformador que estalló en la siesta

Alrededor de las 14:45 de este martes se produjo un siniestro en un local céntrico que asustó a sus dueños, vecinos y las pocas personas que circulaban a esa hora. Un transformador estalló en plena siesta provocando un pequeño incendio que fue rápidamente sofocado por los bomberos de la Policía de San Juan, según informaron fuentes policiales a Diario 13.

El hecho ocurrió en un local ubicado sobre la vereda Norte de Ignacio de la Roza entre Avenida España y Salta, en Capital. Al producirse en plena siesta el comercio estaba cerrado, por lo que no se lamentaron heridos, ni grandes daños materiales, solo el transformador.

Los Bomberos llegaron apenas unos minutos después de iniciado el fuego. Este rápido accionar de los efectivos evitó que las llamas se expandieran. Por lo que, minutos más tarde llegaron al lugar personal de Naturgy para trabajar en la vereda levantando los restos del transformador y realizando otras tareas.

Personal policial llegó al lugar y de inmediato interrumpió el tránsito en Avenida España y Salta, para posibilitar que bomberos y personal de Naturgy trabajaran con tranquilidad. Además del peligro para la comunidad que significa un incendio, aunque este fue pequeño.