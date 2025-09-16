La angustia se apoderó de una familia sanjuanina en las últimas horas. Melisa Gutiérrez, vecina del barrio Pie de Palo, denunció que delincuentes ingresaron a su casa mientras permanecía tres días en el hospital junto a su hija, y cuando regresó se encontró con la vivienda completamente saqueada.

Según relató, los ladrones se llevaron absolutamente todo: camas, mesada, muebles, sanitarios, ropa y hasta las zapatillas de sus hijos. El robo dejó a la familia sin pertenencias básicas para continuar con su vida cotidiana.

Melisa es madre soltera de cuatro niños: tres nenas de 9, 2 y 1 año, y un varón de 8. Tras el hecho, debió refugiarse con sus hijos en la casa de una amiga, ya que no cuenta con recursos para reponer lo perdido.

Ante la dramática situación, pide la colaboración de la comunidad. Quienes quieran ayudar pueden comunicarse al 2644459067 para ofrecer donaciones de muebles, ropa, calzado u otros elementos de primera necesidad.